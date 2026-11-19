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मेरठ: IMA HBI UPCON 2026 को लेकर प्रेसवार्ता, डॉक्टरों ने आयोजन की दी जानकारी

Dimple Sirohi

Updated Thu, 19 Nov 2026 12:31 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 12:31 PM IST







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मेरठ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की मेरठ शाखा की ओर से IMA HBI UPCON 2026 के आयोजन को लेकर आईएमए हॉल में प्रेसवार्ता की गई। इसमें डॉक्टरों ने कार्यक्रम के विषय और आयोजन से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। ... और पढ़ें

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