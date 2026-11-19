शामली के कैड़ी गांव में बुधवार देर रात एक मकान में लगी आग और गैस सिलिंडर में हुए विस्फोट ने एक परिवार को उजाड़ दिया। हादसे में मां और उनकी दो बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की चपेट में आने से मकान की छत भी गिर गई, जिसके नीचे तीनों दब गईं। वहीं, दूसरे कमरे में सो रहे पिता और उनके दो बेटे शोर सुनकर किसी तरह बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई।

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पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने के बाद मलबे से तीनों के शव निकाले। हादसे की 17 सेकेंड की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आग लगने के बाद सिलिंडर में जोरदार विस्फोट होता दिखाई दे रहा है।कैड़ी गांव निवासी साजिद मोतियों की माला बनाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बुधवार रात करीब दस बजे वह अपने दोनों बेटों रेहान और अशरफ के साथ एक कमरे में सो रहे थे। उनकी पत्नी शाहिदा (32) और दोनों बेटियां अदन व माहिरा दूसरे कमरे में सोई हुई थीं।इसी दौरान अचानक शाहिदा और उनकी बेटियों के कमरे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। दूसरे कमरे में सो रहे साजिद और उनके दोनों बेटे भी आवाज सुनकर किसी तरह बाहर निकल आए। इस तरह पिता और दोनों बेटों की जान बच गई, लेकिन शाहिदा और उनकी बेटियां आग की चपेट में आ गईं।