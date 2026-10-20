{"_id":"6ad79f2d8caa9fd7b7087c64","slug":"video-hastinapur-minister-of-state-dinesh-khatik-burnt-ravana-with-the-form-of-shri-ram-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर: राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने श्रीराम के स्वरूप के साथ किया रावण दहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर। कस्बे में विजयदशमी के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने भगवान श्रीराम के स्वरूप के साथ मिलकर रावण के पुतले का दहन किया। रावण का पुतला धू-धूकर जलने लगा तो मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद आसमान में रंग-बिरंगी आतिशबाजी की गई, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कस्बावासी पहुंचे। रावण दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया।

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