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हस्तिनापुर: राम-रावण की सेना के बीच छिड़ा भीषण युद्ध, दर्शकों में उत्साह
हस्तिनापुर। रामलीला मंचन में दशहरे से एक दिन पूर्व राम और रावण की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध का मंचन किया गया। युद्ध के दौरान दोनों ओर से लगातार प्रहार किए गए। राक्षसों और वानर सेना के बीच हुए युद्ध के दृश्यों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। भगवान श्रीराम की सेना रावण की सेना का डटकर मुकाबला करती दिखाई दी। मंचन देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रामलीला के अंतिम चरणों में पहुंचने के साथ ही दर्शकों में रावण वध और दशहरा उत्सव को लेकर उत्साह बना हुआ है।
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