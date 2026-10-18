{"_id":"6ad4e20eb5457d96480f92bd","slug":"video-graduate-election-candidate-parvinder-bhati-welcomed-in-sp-office-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: स्नातक चुनाव प्रत्याशी परविंदर भाटी का सपा कार्यालय में हुआ स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Meerut: स्नातक चुनाव प्रत्याशी परविंदर भाटी का सपा कार्यालय में हुआ स्वागत

Pratyush Sharma

Updated Sun, 18 Oct 2026 08:43 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 08:43 PM IST







Link Copied



मेरठ। स्नातक चुनाव को लेकर जेलचुंगी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्नातक चुनाव प्रत्याशी परविंदर सिंह भाटी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान किठौर विधायक शहीद मंजूर, शहर विधायक रफीक अंसारी और अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन