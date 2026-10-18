{"_id":"6ad47673e65239b605075f55","slug":"weather-in-meerut-daytime-temperatures-rise-due-to-intense-sunshine-relief-at-night-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ का मौसम: तेज धूप से दिन में बढ़ा तापमान, रात में राहत, अगले कुछ दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्तूबर के दूसरे पखवाड़े में भी गर्मी का असर बना हुआ है। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक मौसम में इसी तरह उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

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दिन चढ़ने के साथ ही धूप तेज होने से गर्मी का असर बढ़ रहा है। दोपहर के समय धूप में निकलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह और शाम के समय मौसम सामान्य बना हुआ है। रात में तापमान में गिरावट आने से हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है। मौसम के इस बदलाव के चलते दिन में गर्मी और रात में राहत का दौर जारी है। आगामी दिनों में भी आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने की स्थिति में दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि रात का मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रह सकता है।



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