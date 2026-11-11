Meerut: हुक्के के 15 सौ रुपयों को लेकर दो पक्षों में मारपीट-पथराव, एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल

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मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच आपसी लेन-देन को लेकर मारपीट हो गई, जो देखते ही देखते पथराव में तब्दील हो गई। इस घटना में करीब एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि हुक्के के 15 सौ रुपयों के लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था।

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