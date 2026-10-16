{"_id":"6ad261d96d225b82f301d01f","slug":"video-during-their-exile-sita-recounted-to-shri-ram-an-inauspicious-dream-she-had-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: वनवास के दौरान सीता ने श्रीराम को सुनाया अशुभ स्वप्न का प्रसंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut: वनवास के दौरान सीता ने श्रीराम को सुनाया अशुभ स्वप्न का प्रसंग
मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे में चल रहे श्रीरामलीला मंचन में वनवास के दौरान का भावुक प्रसंग प्रस्तुत किया गया। वन में रहते हुए माता सीता को अयोध्या में घट रही घटनाओं और आने वाले संकट से जुड़े अपशकुन का स्वप्न दिखाई देता है। उन्होंने यह स्वप्न भगवान श्रीराम को बताया। कलाकारों ने संवाद और भावपूर्ण अभिनय के माध्यम से इस प्रसंग को जीवंत कर दिया। मंचन देखकर दर्शक भावविभोर हो गए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।