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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Description of Shiva's marriage, Dhruv's character and Sati's character on the third day of Shrimad Bhagwat Katha

Meerut: श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन शिव विवाह, ध्रुव चरित्र और सती चरित्र का हुआ वर्णन

Mon, 28 Sep 2026 10:17 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:17 PM IST
Description of Shiva's marriage, Dhruv's character and Sati's character on the third day of Shrimad Bhagwat Katha
मेरठ। मीरा एन्क्लेव स्थित गौरी शंकर मंदिर के समीप आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने भक्तिमय वातावरण में कथा का श्रवण किया। बाल व्यास श्री अंश वशिष्ठ महाराज जी ने श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराते हुए श्रद्धालुओं को विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन सुनाया। कथा के मुख्य यजमान संजय रस्तोगी और नूतन रस्तोगी रहे। कथा के तीसरे दिन शिव विवाह, ध्रुव चरित्र, सती चरित्र तथा व्यास-नारद संवाद जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया गया। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्तिमय वातावरण में मंत्रमुग्ध होकर कथा का श्रवण करते रहे। कार्यक्रम के आयोजन में आयुष रस्तोगी एवं संजौली रस्तोगी, बिजेंद्र सिंघल, अनिकेत, निशांत, मणि एवं शुभांकर रस्तोगी का विशेष सहयोग रहा।
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