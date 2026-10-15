मेरठ: CCSU में ‘जश्न-ए-सर सैयद’ शुरू, 17 अक्टूबर तक होंगे कार्यक्रम, सर सैयद के शैक्षिक और साहित्यिक योगदान को किया जाएगा याद

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मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में महान शिक्षाविद् सर सैयद अहमद खान के जन्मदिवस के अवसर पर तीन दिवसीय ‘जश्न-ए-सर सैयद’ का शुभारंभ हुआ। प्रेमचंद सभागार में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में डॉ. असलम जमशेद, डॉ. जाकिर, मारूफ चौहान और मौलाना नायाबउद्दीन ने विचार रखे, जबकि मोहम्मद नदीम ने कुरान की तिलावत की। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य सर सैयद के शैक्षिक, सामाजिक और साहित्यिक योगदान को याद करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

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