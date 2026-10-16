Meerut: चित्रकूट में श्रीराम से मिलने पहुंचे भरत, भावुक हुआ मंचन

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मेरठ। हस्तिनापुर में रामलीला में भरत मिलाप प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। चित्रकूट में श्रीराम से मिलने पहुंचे भरत ने उन्हें अयोध्या लौटने का आग्रह किया। दोनों भाइयों के मिलन का दृश्य देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इस दौरान रामलीला देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी।

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