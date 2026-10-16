{"_id":"6ad262be737d5cf35d040ecc","slug":"video-bharat-arrives-in-chitrakoot-to-meet-lord-ram-the-enactment-becomes-an-emotional-scene-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: चित्रकूट में श्रीराम से मिलने पहुंचे भरत, भावुक हुआ मंचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut: चित्रकूट में श्रीराम से मिलने पहुंचे भरत, भावुक हुआ मंचन
मेरठ। हस्तिनापुर में रामलीला में भरत मिलाप प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। चित्रकूट में श्रीराम से मिलने पहुंचे भरत ने उन्हें अयोध्या लौटने का आग्रह किया। दोनों भाइयों के मिलन का दृश्य देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इस दौरान रामलीला देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।