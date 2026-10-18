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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A felicitation ceremony for the Vaishya community will be held on November 29, during which meritorious students will be honored.

Meerut: 29 नवंबर को होगा वैश्य समाज का अभिनंदन समारोह, मेधावी छात्र छात्राओं को करेगा सम्मानित

Sun, 18 Oct 2026 08:43 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:43 PM IST
A felicitation ceremony for the Vaishya community will be held on November 29, during which meritorious students will be honored.
मेरठ। वैश्य समाज मेरठ महानगर की बैठक रविवार को महामंत्री प्रमोद गुप्ता के फूलबाग स्थित आवास पर अध्यक्ष सुशील कृष्ण गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 33वां मेधावी छात्र-छात्रा अभिनंदन समारोह 29 नवंबर को बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के मेधावी विद्यार्थियों के साथ आईएएस, पीसीएस और आईआईटी में चयनित छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में अशोक मित्तल को मुख्य संयोजक और गीता जिंदल को मुख्य महिला संयोजिका बनाया गया। बैठक में गीता जिंदल, उपमहामंत्री प्रवीण कुमार गुप्ता, गीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुशील राजवंशी, संजीव अग्रवाल, मनमोहन अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, सुशील कुमार ‘भट्टे वाले’, अमित अग्रवाल, पारस गुप्ता, नरेश गुप्ता सहित कार्यकारणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
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