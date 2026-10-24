पीएम की फोटो के साथ आपत्तिजनक कृत्य करने पर पुलिस एफआईआर

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मऊ जिले के दोहरीघाट थाना के मुक्तिधाम श्मशान घाट पर सरयू नदी के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो शुक्रवार की शाम आपत्तिजनक हालत में रखी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर दोहरीघाट थाना में तैनात उपनिरीक्षक अख्तर अली की तहरीर पर शुक्रवार की रात पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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