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मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना कस्बा के जमीन बरामदपुर मोहल्ले में बुधवार-बृहस्पतिवार की रात करीब 12:30 बजे कबाड़ की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग में माल ढोने वाली पिकअप गाड़ी के साथ गोदाम में रखा लाखों रुपये का कबाड़ जलकर खाक हो गया।

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