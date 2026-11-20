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मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के डुमरांव गांव में बुधवार शाम करीब 8 बजे अनिल कुमार की पुत्री की शादी में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। विवाद में एक पक्ष ने पिता-पुत्र को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान सोनू और भारत ने रवि कुमार के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

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