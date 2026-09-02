{"_id":"6a982dacffefebaa8a04afe4","slug":"video-sit-in-demanding-reopening-of-chhata-sugar-mill-continues-for-21st-day-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: छाता शुगर मिल चालू कराने की मांग को धरना 21वें दिन भी जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा में बंद पड़ी छाता शुगर मिल को चालू कराने की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले चल रहा क्रमिक आंदोलन 21वें दिन में प्रवेश कर गया। बुधवार को धरना स्थल पर सुबह से ही किसानों और ग्रामीणों का जुटना शुरू हो गया, जिससे आंदोलन को एक बार फिर धार मिलती दिख रही है। धरना स्थल पर क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे किसानों के साथ-साथ दर्जनों महिलाएं भी सक्रिय रूप से इस आंदोलन में शामिल हो रही हैं। प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ बढ़ती लामबंदी और लगातार उमड़ रही भीड़ से आंदोलन का दायरा व्यापक होता जा रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।

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