VIDEO: धनतेरस पर चमका बर्तन बाजार, पीतल-तांबे की बढ़ी मांग; लेजर डिजाइन पर फिदा ग्राहक

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मथुरा में धनतेरस से पहले बर्तन बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोग घरों के लिए नए बर्तन खरीदने में जुटे हैं। स्टील के साथ पीतल और तांबे के बर्तनों की भी अच्छी मांग है। दुकानों पर पारंपरिक बर्तनों के अलावा आधुनिक डिजाइन के बर्तन भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। खासकर लेजर डिजाइन वाले बर्तन लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं।

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