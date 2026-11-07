यूपी: दिवाली पर आसमान छूने लगे फूलों के भाव, 1400 रुपये किलो बिक रही रायबेल की कली; गेंदा भी हुआ महंगा

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मंडी में गेंदा 80 रुपये, गुलदाउदी 200 रुपये, गुलाब 250 रुपये, कनेर 500 रुपये, बटन रोज 350 रुपये, कुंद 1200 रुपये और गुल्डोरी 200 रुपये प्रति किलो बिकी। टाटा गुलाब 350 रुपये प्रति बंडल और रायबेल की कली 1400 रुपये प्रति किलो रही। कमल का फूल 30 रुपये प्रति पीस और अशोक के पत्तों की बंदनवार 60 रुपये प्रति दर्जन बिकी। विज्ञापन



फूल व्यापारी गौरव गुप्ता और फूल विक्रेता भारत ठाकुर ने बताया कि दिवाली पर फूलों की मांग बढ़ने से मंडी में अच्छी ग्राहकी रही। सुबह से ही खरीदारों का पहुंचना शुरू हो गया था। दिनभर फूलों की खरीदारी का सिलसिला चलता रहा। विज्ञापन विज्ञापन

मंडी में गेंदा 80 रुपये, गुलदाउदी 200 रुपये, गुलाब 250 रुपये, कनेर 500 रुपये, बटन रोज 350 रुपये, कुंद 1200 रुपये और गुल्डोरी 200 रुपये प्रति किलो बिकी। टाटा गुलाब 350 रुपये प्रति बंडल और रायबेल की कली 1400 रुपये प्रति किलो रही। कमल का फूल 30 रुपये प्रति पीस और अशोक के पत्तों की बंदनवार 60 रुपये प्रति दर्जन बिकी।फूल व्यापारी गौरव गुप्ता और फूल विक्रेता भारत ठाकुर ने बताया कि दिवाली पर फूलों की मांग बढ़ने से मंडी में अच्छी ग्राहकी रही। सुबह से ही खरीदारों का पहुंचना शुरू हो गया था। दिनभर फूलों की खरीदारी का सिलसिला चलता रहा।

दिवाली पर होली गेट स्थित गोविंदगंज फूल मंडी में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। घरों और प्रतिष्ठानों को सजाने के लिए लोगों ने फूलों की जमकर खरीदारी की। मंडी में जगह-जगह गेंदे, गुलाब, गुलदाउदी और अन्य फूलों के ढेर लगे नजर आए। खरीदारों की भीड़ के चलते दुकानदारों को फूल बेचने की फुर्सत तक नहीं मिली। कोई पूजा के लिए फूल खरीदता दिखा तो कोई घर के दरवाजे और मंदिर सजाने के लिए फूलों की माला और बंदनवार लेता नजर आया।