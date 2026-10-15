VIDEO: व्यापारी के बेटे का अपहरण, 50 हजार की फिरौती मांगी, थार सवार दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

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सौंख। राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत व्यापारी के बेटा का अपहरण करने वाले और पिता से फिरौती मांगने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ कर दबोच लिया। और बदमाश राया व जैत पुलिस का बैरियल को तोड़ कर भागे थे। बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर किया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घटना में प्रयोग थार गाड़ी समेत दो तमंचा बरामद किए है।

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