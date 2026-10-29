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VIDEO: स्टेट स्केटिंग चैंपियनशिप में मथुरा का जलवा, खिलाड़ियों ने जीते 24 पदक

Dhirendra Singh

Updated Thu, 29 Oct 2026 02:23 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 02:23 PM IST







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मथुरा। मेरठ में 24 से 28 अक्टूबर तक आयोजित 12वीं यूपी स्टेट स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में मथुरा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 पदक जीते। प्रतियोगिता में जिले के 36 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टीम ने इनलाइन कैटेगरी में 20 और क्वाड कैटेगरी में पांच पदक हासिल किए। ... और पढ़ें

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