VIDEO: मथुरा जंक्शन पर नुक्कड़ नाटक से गूंजा स्वच्छता का संदेश, यात्रियों को किया जागरूक

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मथुरा। तीर्थ विकास परिषद की ओर से संचालित ब्रज वैभव अभियान के तहत मथुरा जंक्शन पर यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसके लिए स्टेशन परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कलाकारों ने प्रस्तुति के माध्यम से यात्रियों को स्टेशन परिसर साफ रखने का संदेश दिया। नाटक के जरिए दिए गए संदेश में बताया गया कि रेलवे स्टेशन सार्वजनिक स्थान है। इसकी स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। यात्रियों से अपील की गई कि वे कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालें। परिसर में गंदगी न फैलाएं और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें।

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