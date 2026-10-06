{"_id":"6ac4bb2eabb6c227ad0799f2","slug":"video-childrens-dispute-escalates-into-stick-fight-in-mant-several-injured-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बच्चों के खेल का विवाद बना खूनी झगड़ा, प्रेमनगर में दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, कई घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मांट। थाना मांट क्षेत्र के गांव प्रेमनगर में सोमवार को बच्चों के खेल के दौरान हुए मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया। बच्चों के परिजनों के बीच कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। लाठी-डंडे चलने से दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। प्रेमनगर गांव निवासी योगेंद्र और जयराम के बच्चों के बीच खेलते समय किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। कुछ ही देर में दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने लगे। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्ष घायल अवस्था में थाना मांट पहुंचे। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि बच्चों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। मामले की जांच की जा रही है।

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