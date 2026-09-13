{"_id":"6aa67876379c7965cd0ebf45","slug":"video-babu-daudayal-school-dominates-regional-handball-and-volleyball-competition-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: क्षेत्रीय हैंडबॉल व वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बाबू दाऊदयाल विद्यालय का दबदबा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के वृंदावन में 8 से 11 सितंबर 2026 तक आयोजित क्षेत्रीय हैंडबॉल एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्थानीय बाबू दाऊदयाल एडवोकेट सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सलेमपुर सौंख रोड के खिलाड़ियों ने हैंडबॉल के अंडर-19 आयु वर्ग की बालिकाओं का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि अंडर-17 आयु वर्ग के बालक खिलाड़ियों ने रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा वॉलीबॉल के अंडर-14 आयु वर्ग में विद्यालय की बालिकाओं ने कांस्य पदक जीता। अंडर-19 वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता बालिका खिलाड़ी अब मंदसौर (मध्य प्रदेश) में होने वाली आगामी अखिल भारतीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी।

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