{"_id":"6abca3993dd07e267502a40f","slug":"video-a-car-rammed-into-a-motorcycle-and-dragged-it-for-four-kilometers-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, चार किलोमीटर तक घसीटती ले गई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोवर्धन। अड़ींग बाईपास के समीप मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मथुरा की ओर से आ रही स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में फंस गई। इसके बाद कार सवार बाइक को करीब चार किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। हादसे में बाइक के पास खड़ा युवक चोटिल हो गया, जबकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार अड़ींग निवासी धर्मेंद्र पुत्र बालकिशन किसी काम से अड़ींग बाईपास पर आया था। उसने एक दुकान के समीप अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर दी थी। इसी दौरान तलैया मोहल्ला निवासी छोटू पुत्र रमेश मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। तभी मथुरा की ओर से तेज गति से आ रही कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से छोटू को चोट आई और मोटरसाइकिल कार के बोनट के अंदर फंस गई। बताया गया कि टक्कर के बाद भी कार सवारों ने वाहन नहीं रोका और फंसी मोटरसाइकिल को करीब चार किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। पाली ब्राह्मण पेट्रोल पंप के समीप कार को छोड़कर कार सवार मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर अड़ींग पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस कार सवारों की तलाश में जुटी हुई है। हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।

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