VIDEO: ब्लॉक दिवस में सुनी गईं ग्रामीणों की समस्याएं

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मैनपुरी में जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को विकासखंड करहल के ब्लॉक सभागार में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। बीडीओ नवनीत गौतम ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जलभराव समेत अन्य शिकायतें सामने आईं, जिनके तत्काल समाधान का प्रयास किया गया। बीडीओ ने ग्रामीणों से प्रत्येक बुधवार को ब्लॉक दिवस में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखने की अपील की। इस मौके पर एडीओ भुवनेश कुमार, कृषि एडीओ विनीत कुमार, एडीओ पंचायत गौरव कुमार सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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