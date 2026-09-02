फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   man struck by bus while on his way to attend a funeral dies

UP: चार अर्थियों को कंधा देने जा रहे शीलेश की रास्ते में मौत, बस ने दूर तक घसीटा; अगले हिस्से में फंसी थी लाश

Wed, 02 Sep 2026 09:47 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, किशनी
संवाद न्यूज एजेंसी, किशनी Published by: विकास कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 09:47 PM IST
सार

हादसे के बाद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। बस में फंसे शीलेश को बाहर निकालकर सीएचसी किशनी ले जाया गया, जहां से पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया। पीजीआई पहुंचने पर जांच के बाद चिकित्सकों ने शीलेश को मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन
man struck by bus while on his way to attend a funeral dies
शीलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा में हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत के बाद बुधवार को पूरे क्षेत्र में सिसकियां और चीख-पुकार सुनाई दे रही थी। गम के इसी माहौल में एक और हादसे की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। रामनगर के पास बस की चपेट में आकर इटावा जिले के नगला कढ़ोरी निवासी 35 वर्षीय शीलेश की मौत हो गई। मृतक विजय यादव के बड़े भाई के साले थे। पत्नी के साथ गांव चांदा अंतिम संस्कार में शामिल होने आ रहे थे।

विज्ञापन

बहनोई की अंतिम यात्रा में जा रहे थे शीलेश
इटावा के थाना चौबिया क्षेत्र के गांव नगला कढ़ोरी निवासी शीलेश यादव, गांव चांदा निवासी मृतक विजय यादव के बड़े भाई शिवराज सिंह के साले थे। हरियाणा हादसे की खबर मिलने पर शीलेश अपने रिश्ते के बहनोई विजय यादव की अंतिम यात्रा में शामिल होने चांदा आ रहे थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

हाईवे पर बस ने बाइक को मारी टक्कर
बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे वे पत्नी के साथ बाइक से रामनगर तिराहे पर पहुंचे। तभी ग्वालियर-बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस बाइक को काफी दूर तक घसीटती चली गई। शीलेश की पत्नी छिटककर दूर गिर गईं और बाल-बाल बच गईं, लेकिन उन्होंने आंखों के सामने पति को मौत के मुंह में जाते देखा। शीलेश का शरीर बस के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गया था।

विज्ञापन

बस में फंस गए थे शीलेश
हादसे के बाद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। बस में फंसे शीलेश को बाहर निकालकर सीएचसी किशनी ले जाया गया, जहां से पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया। पीजीआई पहुंचने पर जांच के बाद चिकित्सकों ने शीलेश को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद जो घर कुछ घंटे पहले अपनों के शव देखकर रो रहा था, वहां एक और अर्थी उठने की खबर से सन्नाटा पसर गया।

चालक गाड़ी छोड़कर भागा
हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। शीलेश के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

पलवल हादसे के पीड़ितों से मिले डीएम-एसपी
हरियाणा के पलवल में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे की खबर से मैनपुरी के किशनी क्षेत्र के तीन गांवों- चांदा, हविलिया और मुरगिया - में शोक की लहर दौड़ गई है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे, जब परिजन बारिश के बीच अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे थे, तभी जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, एसडीएम नवनीता राय, नायब तहसीलदार राज कपूर और सीओ रामकृष्ण द्विवेदी शोकाकुल परिवारों के बीच पहुंचे।

लोगों ने सुनाई आपबीती
गांवों में पहुंचकर अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों के दुख को बांटा। अपनों को खो चुके लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। मृतका रेशमा के पति विनोद यादव और कमला के पति रामसेवक ने बताया कि मंगलवार सुबह तेज आवाज के साथ हुई टक्कर के बाद वे बेहोश हो गए थे और एंबुलेंस आने के बाद ही उन्हें होश आया। रिश्तेदार पुष्पेंद्र निवासी आगरा ने दुर्घटना के बाद पुलिस और एंबुलेंस के पहुंचने में हुई देरी पर चिंता जताई। उन्होंने यह भी बताया कि जिस ट्रक से पिकअप टकराई, वह नो-एंट्री क्षेत्र में खड़ा था।

गांव पहुंचे सपा नेता
इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी बुधवार को गांव चांदा व मुरगिया पहुंचे। इनमें सपा विधायक बृजेश कठेरिया, सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व विधायक राजू यादव, राहुल राठौर सहित ग्राम प्रधान और सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed