UP: चार अर्थियों को कंधा देने जा रहे शीलेश की रास्ते में मौत, बस ने दूर तक घसीटा; अगले हिस्से में फंसी थी लाश

लोगों ने सुनाई आपबीती

गांवों में पहुंचकर अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों के दुख को बांटा। अपनों को खो चुके लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। मृतका रेशमा के पति विनोद यादव और कमला के पति रामसेवक ने बताया कि मंगलवार सुबह तेज आवाज के साथ हुई टक्कर के बाद वे बेहोश हो गए थे और एंबुलेंस आने के बाद ही उन्हें होश आया। रिश्तेदार पुष्पेंद्र निवासी आगरा ने दुर्घटना के बाद पुलिस और एंबुलेंस के पहुंचने में हुई देरी पर चिंता जताई। उन्होंने यह भी बताया कि जिस ट्रक से पिकअप टकराई, वह नो-एंट्री क्षेत्र में खड़ा था।