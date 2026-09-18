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VIDEO: रिमझिम बारिश ने मचाई तबाही... मैनपुरी के भरभराकर गिरा घर का लिंटर, मलबे में दब गया पूरा परिवार

Dhirendra Singh

Updated Fri, 18 Sep 2026 03:00 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 03:00 PM IST







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मैनपुरी में रात को लगातार हुई हल्की बारिश की वजह से शहर के छपट्टी मोहल्ले में एक मकान का लिंटर भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में परिवार के करीब पांच लोग दब गए और घायल हो गए। जिनमें से दो पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें दो लोगों का सीटी स्कैन किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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