{"_id":"6adb6021c811fa8134017bb3","slug":"video-queues-formed-at-polling-stations-in-mainpuri-allegations-of-fake-voting-were-raised-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमएलसी चुनाव: मैनपुरी में मतदान केंद्रों पर लगी रही वोटरों की कतार, फर्जी वोट डालने के लगे आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एमएलसी चुनाव: मैनपुरी में मतदान केंद्रों पर लगी रही वोटरों की कतार, फर्जी वोट डालने के लगे आरोप
मैनपुरी में एमएलसी चुनाव के मतदान के दाैरान सुबह के समय जहां मतदान केंद्रों पर कम भीड़ दिखाई दी। वहीं करीब 11 बजे के बाद से ही लंबी लाइन लग गई है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। वहीं कई मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। भाजपा और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों पर नजर बनाए रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से मैनपुरी के कई बूथ पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार बूथों पर निरीक्षण कर रहे हैं। मैनपुरी शहर के ब्लॉक स्थित बूथ पर कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले राजकिशोर ने आरोप लगाया कि जब वह मतदान करने गए तो उन्हें पता चला कि उनका वोट पहले से ही किसी ने डाल दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने जिले में कई बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।