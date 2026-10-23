VIDEO: मैनपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक; एजेंट को टोकने पर बिगड़ी बात

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मैनपुरी (किशनी)। मतदान केंद्र के पास भाजपा एजेंट विक्रांत चौहान को बाहर जाने के दौरान वहां तैनात इंस्पेक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने टोका तो भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए। इसको लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सूचना मिलने पर भाजपा के ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राहुल राठौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाकर मामला शांत कराया। थाना प्रभारी गगन गौड़ ने भी स्थिति संभालने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा।

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