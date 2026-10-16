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VIDEO: शह और मात के खेल में प्रतिभा दिखा रहे खिलाड़ी

Arun Parashar

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:48 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:48 PM IST







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मैनपुरी में आगरा रोड स्थित एसबीआरएल एकेडमी में चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रही स्कूली शतरंज प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया। दूसरे दिन 130 से अधिक खिलाड़ियों के बीच मुकाबले हुए। ... और पढ़ें

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