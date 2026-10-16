VIDEO: सीएमओ कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना जारी

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मैनपुरी में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। सीएमओ कार्यालय में धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को आशा कार्यकर्ताओं का भी साथ मिला। ऑल इंडिया आशा बहू कार्यकत्री कल्याण सेवा समिति की पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में आशा बहुओं के साथ धरना स्थल पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मचारियों का समर्थन किया।

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