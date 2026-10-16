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VIDEO: मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना
मैनपुरी में आशा एवं आशा संगिनी ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 16 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन धरने पर जाने का एलान किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षामित्रों, रसोइयों और पंचायत मित्रों के मानदेय को लेकर घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आशा और आशा संगिनी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे उनमें निराशा है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी मानता है। इसके बावजूद लंबे समय से मानदेय की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। वे केंद्र और प्रदेश सरकार को कई बार ज्ञापन देने के साथ आंदोलन के माध्यम से भी अपनी मांगों से अवगत करा चुकी हैं। इसके बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि मांगों का निस्तारण होने और मुख्यमंत्री की ओर से मानदेय को लेकर घोषणा किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। आशा एवं आशा संगिनी ने जिले से लेकर लखनऊ तक आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और अपनी मांगों पर वार्ता के लिए समय दिलाने की मांग की है।
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