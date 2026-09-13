नहर में कूदी महिला की जान बचाने वाले दो छात्र सम्मानित

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निचलौल थाना क्षेत्र में नहर में कूदी महिला की जान बचाने वाले दो बहादुर छात्रों को शनिवार को पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दोनों छात्रों के साहस और तत्परता की पुलिस प्रशासन ने सराहना की। एसपी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि संकट के समय इन छात्रों ने जिस तरह निस्वार्थ भाव से मदद की, वह समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है।

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