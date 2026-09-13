{"_id":"6aa6573e7680b0d9630e5a24","slug":"video-national-lok-adalat-organized-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया गया। जिला जज, जिलाधिकारी, एसपी ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान बैंक समेत अन्य विभाग के स्टाल लगा कर मामले का निस्तारण किया जा रहा।

... और पढ़ें