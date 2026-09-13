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राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन

Sun, 13 Sep 2026 01:26 PM IST
Rohit Singh
Rohit Singh Rohit Singh
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:26 PM IST
National Lok Adalat organized
शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया गया। जिला जज, जिलाधिकारी, एसपी ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान बैंक समेत अन्य विभाग के स्टाल लगा कर मामले का निस्तारण किया जा रहा।
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