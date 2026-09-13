{"_id":"6aa6570b8975711eeb0c1fee","slug":"video-janhit-kisan-partys-hunger-strike-continues-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"जनहित किसान पार्टी का भूख हड़ताल जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कलेक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी के पदाधिकारियों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। संगठन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामसुन्दर दास ने बताया कि विभिन्न मांगो को लेकर चार दिनों से भूख हड़ताल जारी है लेकिन जिला प्रशासन के तरफ से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

... और पढ़ें