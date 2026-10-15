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महराजगंज: आकाशीय बिजली ने छीना पिता, 28 दिन बाद मां की भी मौत
महराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से शिक्षामित्र पंचम यादव की मौत के करीब 28 दिन बाद उनकी पत्नी रिंका देवी की भी हृदयगति रुकने से मौत हो गई। पंचम यादव मानिक तलाव प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। माता-पिता की मौत से उनकी दो बेटियों और एक बेटे के सिर से साया उठ गया है। बड़ी बेटी रिमझिम कक्षा 10 और अजीता कक्षा सात में पढ़ती हैं, जबकि बेटा सीतापुर के विद्याज्ञान स्कूल में अध्ययनरत है।
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