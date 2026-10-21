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महराजगंज: जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, ओपीडी में लगी लंबी कतारें

अनुराग रंजन

Updated Wed, 21 Oct 2026 03:31 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 03:31 PM IST







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महराजगंज जिला अस्पताल में बुधवार को ओपीडी में इलाज कराने के लिए सुबह से ही मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। ... और पढ़ें

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