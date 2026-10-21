महराजगंज: रसोइयों को हटाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना

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महराजगंज में राष्ट्रीय मध्यान्ह रसोइया फ्रंट संगठन के बैनर तले रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। संगठन ने रसोइयों को काम से हटाने की प्रक्रिया बंद करने, मानदेय बढ़ाने और पूरे साल का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष संध्या ने कहा कि छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों को हटाए जाने से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है।

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