सेवा संकल्प अभियान में 50 बच्चों को लैपटॉप, दिव्यांगों को मिले उपकरण

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सेवा संकल्प 2026 के तहत रविवार को नवीन मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 50 बच्चों को लैपटॉप, 15 लाभार्थियों को बेबी किट और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने 14 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित साइकिल और 20 को ट्राईसाइकिल प्रदान की। इसके अलावा छह लाभार्थियों को टूल किट वितरित की गई।

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