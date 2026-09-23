नौतनवा में 1.350 किलो गांजा बरामद, एक गिरफ्तार

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नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान के तहत रविवार को नौतनवा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने कंचनघाट के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 1.350 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी अमरनाथ चौधरी (36) निवासी पिपरा मौनी, थाना फरेंदा को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से होंडा साइन बाइक (यूपी 56 पी 4893) भी बरामद हुई। मामले में नौतनवा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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