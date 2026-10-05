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लखीमपुर खीरी: मजदूरी पर जा रहा युवक उल्ल नदी में डूबा, तलाश में जुटे गोताखोर

Mukesh Kumar

Updated Mon, 05 Oct 2026 12:04 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 12:04 PM IST







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लखीमपुर खीरी के कोतवाली सदर क्षेत्र में सोमवार सुबह मजदूरी करने जा रहा एक युवक उल्ल नदी में डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीएसी की फ्लड टीम के साथ नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। दोपहर तक युवक का पता नहीं चल सका था। ... और पढ़ें

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