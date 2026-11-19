Lakhimpur Kheri News: मारपीट और दीवार गिराने के तीन मामले दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 19 Nov 2026 11:26 PM IST
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धौरहरा। धौरहरा और पढ़ुआ थाना क्षेत्रों में मारपीट और दीवार गिराने के तीन मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर विवेचना शुरू कर दी है।
धौरहरा थाना क्षेत्र के महादेव गांव निवासी आरती पत्नी दिनेश गौतम ने तहरीर में बताया कि 16 नवंबर की रात गांव के राजू, बाबू, भोले और सकटू उनके घर के पीछे डालियां डालकर गंदगी कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज कर उनकी पिटाई कर दी। बचाने पहुंचे पति दिनेश को भी पीटा। आरती के दाहिने हाथ की अंगुली, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं।
दूसरे मामले में गुदरिया गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र जगमोहन ने बताया कि 13 नवंबर की रात गांव के संजय, अरुण और बुद्धा पासी शराब पीकर उनके घर के सामने पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। इसमें उन्हें चोटें आईं।
वहीं, पढ़ुआ थाना क्षेत्र के लालापुर मजरा सुजानपुर निवासी रामलखन ने बताया कि उनका करीब 40 वर्ष पुराना मकान है। इसकी पहले से बनी चार-पांच फुट ऊंची दीवार के ऊपर निर्माण कराया जा रहा था। आरोप है कि 15 नवंबर की रात करीब दो बजे गांव के सुनील, श्याम मनोहर, उत्तम यादव और नीरज ने दीवार गिरा दी। विरोध करने पर गाली-गलौज की और लाठी-डंडे लेकर मारने दौड़े। सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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धौरहरा थाना क्षेत्र के महादेव गांव निवासी आरती पत्नी दिनेश गौतम ने तहरीर में बताया कि 16 नवंबर की रात गांव के राजू, बाबू, भोले और सकटू उनके घर के पीछे डालियां डालकर गंदगी कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज कर उनकी पिटाई कर दी। बचाने पहुंचे पति दिनेश को भी पीटा। आरती के दाहिने हाथ की अंगुली, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं।
दूसरे मामले में गुदरिया गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र जगमोहन ने बताया कि 13 नवंबर की रात गांव के संजय, अरुण और बुद्धा पासी शराब पीकर उनके घर के सामने पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। इसमें उन्हें चोटें आईं।
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वहीं, पढ़ुआ थाना क्षेत्र के लालापुर मजरा सुजानपुर निवासी रामलखन ने बताया कि उनका करीब 40 वर्ष पुराना मकान है। इसकी पहले से बनी चार-पांच फुट ऊंची दीवार के ऊपर निर्माण कराया जा रहा था। आरोप है कि 15 नवंबर की रात करीब दो बजे गांव के सुनील, श्याम मनोहर, उत्तम यादव और नीरज ने दीवार गिरा दी। विरोध करने पर गाली-गलौज की और लाठी-डंडे लेकर मारने दौड़े। सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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