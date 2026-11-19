Lakhimpur Kheri News: हॉकी स्टेट टूर्नामेंट के लिए 35 खिलाड़ियों ने बनाई जगह
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 19 Nov 2026 11:30 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जमनलाल शर्मा मेमोरियल स्टेट हॉकी टूर्नामेंट के लिए जिले के 35 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बृहस्पतिवार को गुरुनानक इंटर कॉलेज के मैदान पर 14 वर्षीय बालकों का ट्रायल हुआ। इसमें विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
चयनित खिलाड़ियों को लखनऊ में लगने वाले कैंप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके प्रदर्शन के आधार पर 16 सदस्यीय जिलास्तरीय टीम चुनी जाएगी। लखीमपुर हॉकी एसोसिएशन की सचिव तृप्ति अवस्थी की देखरेख में हुए ट्रायल में खिलाड़ियों ने गति, गेंद पर नियंत्रण, खेल की समझ और टीम के साथ तालमेल का प्रदर्शन किया। तीन सदस्यीय चयन समिति में तृप्ति अवस्थी, राजेश चौधरी और हिमांशू पाल शामिल रहे।
तृप्ति अवस्थी ने बताया कि पिछले वर्ष जिले की टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। इस बार बेहतर प्रदर्शन के लिए चयनित खिलाड़ियों को कैंप में अभ्यास के साथ खेल की बारीकियां सिखाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट दिसंबर में लखनऊ में होगा। इसका आयोजन हर वर्ष केडी सिंह बाबू सोसाइटी की ओर से किया जाता है।
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चयनित खिलाड़ियों को लखनऊ में लगने वाले कैंप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके प्रदर्शन के आधार पर 16 सदस्यीय जिलास्तरीय टीम चुनी जाएगी। लखीमपुर हॉकी एसोसिएशन की सचिव तृप्ति अवस्थी की देखरेख में हुए ट्रायल में खिलाड़ियों ने गति, गेंद पर नियंत्रण, खेल की समझ और टीम के साथ तालमेल का प्रदर्शन किया। तीन सदस्यीय चयन समिति में तृप्ति अवस्थी, राजेश चौधरी और हिमांशू पाल शामिल रहे।
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तृप्ति अवस्थी ने बताया कि पिछले वर्ष जिले की टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। इस बार बेहतर प्रदर्शन के लिए चयनित खिलाड़ियों को कैंप में अभ्यास के साथ खेल की बारीकियां सिखाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट दिसंबर में लखनऊ में होगा। इसका आयोजन हर वर्ष केडी सिंह बाबू सोसाइटी की ओर से किया जाता है।
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