विज्ञापन

चयनित खिलाड़ियों को लखनऊ में लगने वाले कैंप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके प्रदर्शन के आधार पर 16 सदस्यीय जिलास्तरीय टीम चुनी जाएगी। लखीमपुर हॉकी एसोसिएशन की सचिव तृप्ति अवस्थी की देखरेख में हुए ट्रायल में खिलाड़ियों ने गति, गेंद पर नियंत्रण, खेल की समझ और टीम के साथ तालमेल का प्रदर्शन किया। तीन सदस्यीय चयन समिति में तृप्ति अवस्थी, राजेश चौधरी और हिमांशू पाल शामिल रहे।तृप्ति अवस्थी ने बताया कि पिछले वर्ष जिले की टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। इस बार बेहतर प्रदर्शन के लिए चयनित खिलाड़ियों को कैंप में अभ्यास के साथ खेल की बारीकियां सिखाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट दिसंबर में लखनऊ में होगा। इसका आयोजन हर वर्ष केडी सिंह बाबू सोसाइटी की ओर से किया जाता है।