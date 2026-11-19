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स्वरित सीनियर पुरुष वर्ग के अंडर-63 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेंगे। ताइक्वांडो प्रशिक्षक सूर्य प्रकाश पांडेय ने उनके चयन को वर्षों की मेहनत और अभ्यास का परिणाम बताया। विज्ञापन

प्रतियोगिता में भारत के अलावा श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, फिलीस्तीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, जापान, ओमान, अमेरिका, फ्रांस, मॉरीशस, कोटे डी आइवर, तुर्की, लक्जमबर्ग और जॉर्डन के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। स्वरित सीनियर पुरुष वर्ग के अंडर-63 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेंगे। ताइक्वांडो प्रशिक्षक सूर्य प्रकाश पांडेय ने उनके चयन को वर्षों की मेहनत और अभ्यास का परिणाम बताया।प्रतियोगिता में भारत के अलावा श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, फिलीस्तीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, जापान, ओमान, अमेरिका, फ्रांस, मॉरीशस, कोटे डी आइवर, तुर्की, लक्जमबर्ग और जॉर्डन के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।

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लखीमपुर खीरी। शहर निवासी स्वरित तिवारी का चयन अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स स्टेडियम में वर्ल्ड ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में 20 से 26 नवंबर तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें कई देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।