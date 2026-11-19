विज्ञापन



धनगढ़ी-कैलाली सशस्त्र पुलिस बल की 34वीं वाहिनी के एसपी खुम बहादुर केसी ने बताया कि बुधवार को एपीएफ बीओपी और त्रिनगर-धनगढ़ी एपीएफ गुल्म की संयुक्त गश्ती टीम ने कार्रवाई की। बरामद सामान को चौकी लाने के बाद 5.26 लाख रुपये का सीजर कर कस्टम (भंसार) कार्यालय के सुपुर्द कर दिया गया। संवाद

विज्ञापन

धनगढ़ी (नेपाल)। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) कैलाली ने धनगढ़ी उपमहानगर पालिका के वार्ड 19 स्थित लल्लीपुर घाट से तस्करी के 5.26 लाख रुपये के तरबूज के बीज बरामद किए। 13 कट्टों में रखे पांच क्विंटल 20 किलो बीज के साथ दो साइकिलें भी मिली हैं। एपीएफ जवानों को देखकर कैरियर सामान छोड़कर भारतीय सीमा में भाग गए।