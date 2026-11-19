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कार्यक्रम के तहत जिले के 464 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को करीब 2300 फुटबॉल वितरित किए जाने हैं। बृहस्पतिवार को अभियान के तहत कई विद्यालयों को फुटबॉल सौंपे गए। विज्ञापन

विद्यालय के प्रधानाचार्य आरके सिंह और वरिष्ठ शिक्षक सतीश प्रसाद ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर खेल शिक्षक कमलेश वर्मा, पंकज मिश्रा, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक प्रशांत पांडेय, रजनीश वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत जिले के 464 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को करीब 2300 फुटबॉल वितरित किए जाने हैं। बृहस्पतिवार को अभियान के तहत कई विद्यालयों को फुटबॉल सौंपे गए।विद्यालय के प्रधानाचार्य आरके सिंह और वरिष्ठ शिक्षक सतीश प्रसाद ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर खेल शिक्षक कमलेश वर्मा, पंकज मिश्रा, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक प्रशांत पांडेय, रजनीश वर्मा मौजूद रहे।

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मितौली। जवाहर नवोदय विद्यालय मितौली में बृहस्पतिवार को फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत वितरण अभियान शुरू हुआ। धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया के प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक सुनील लाला ने इसका उद्घाटन किया।