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लखीमपुर खीरी: घर में मासूम बेटी पर तेंदुए ने किया हमला, पिता ने बचाया, बताई पूरी घटना

Tue, 03 Nov 2026 09:20 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Tue, 03 Nov 2026 09:20 PM IST
father saved the innocent little girl from a leopard in lakhimpur kheri
लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके के मझरा पूरब गांव में पांच वर्षीय बेटी मनप्रीत को तेंदुए के जबड़े से बचाने के लिए उसके पिता जसविंदर सिंह बिट्टू ने अपनी जान की परवाह नहीं की। जब तेंदुए ने हमला किया तो घर के आंगन में मनप्रीत अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ी थी। जसविंदर सिंह बिट्टू ने बताया कि अचानक तेंदुआ झपटा और बच्ची को खींचकर ले जाने लगा तो तो उन्हें कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद हिम्मत दिखाते हुए वे आगे बढ़े और तेंदुए को रोकने का प्रयास करने लगे। उनके न तो हाथ में कुछ था न ही आसपास। इस पर वह जोर-जोर से शोर करने लगे। और तेंदुए के पीछे दौड़े। परिवार के अन्य लोग भी शोर मचाने लगे। इस पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया और इस तरह बच्ची की जान बच सकी।
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