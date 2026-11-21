लखीमपुर खीरी के भीरा इलाके में शनिवार सुबह सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्लीपर बस की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इसमें ट्रैक्टर दो हिस्सों में बंटकर सड़क किनारे जा गिरा। वहीं बस भी अनियंत्रित होकर झाड़ी की तरफ चली गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई।



भीरा थाना क्षेत्र के मैलानी तिराहे के पास शनिवार सुबह यह घटना हुई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि, ट्रैक्टर चालक को हल्की चोटें आई हैं। लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर अपनी साइड से जा रहा था। तभी सामने से तेज बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। लोग बस से बाहर निकले।



सूचना पर भीरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों वाहनों को सड़क किनारे कराकर यातायात सुचारू कराया। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मौके पर हालात सामान्य हैं। मार्ग पर आवागमन जारी है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया।