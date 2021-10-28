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महुरेना निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब वह अपने खेत पर पहुंचे तो गन्ने की फसल में हाथियों के पगचिह्न दिखाई दिए। हाथियों ने उनके खेत में गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। इसकी सूचना उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को दी।इस संबंध में रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जंगल से जंगली हाथी आबादी के पास खेतों में आ गए थे। बाद में दोनों हाथी वापस जंगल की ओर चले गए। हाथियों से हुए नुकसान की लिखित शिकायत मिलने पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। फिलहाल वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी कर रही है।उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि खेतों पर जाते समय सतर्कता बरतें। हाथियों के दिखाई देने पर उनके पास जाने या उन्हें छेड़ने का प्रयास न करें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें।