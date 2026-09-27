{"_id":"6ab8f23a0f72f0083d009af0","slug":"video-the-minister-in-charge-inspected-the-kushinagar-buddhist-museum-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रभारी मंत्री ने कुशीनगर बौद्ध संग्रहालय का निरीक्षण किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने रविवार को कुशीनगर स्थित बौद्ध संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने संग्रहालय में लगी छायाचित्र प्रदर्शनी और संरक्षित प्राचीन बौद्ध प्रतिमाओं का अवलोकन किया। मंत्री ने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के बारे में जानकारी भी ली।

... और पढ़ें